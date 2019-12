Carice van Houten kijkt door #metoo met andere ogen naar de films en series waarin ze naakt te zien was. Volgens de actrice wordt vrouwelijk naakt vaak geobjectiveerd. Dat zegt ze in een interview in Knack.

"In mijn hoofd is er veel veranderd sinds #metoo. Hoe de rest dat ziet, weet ik niet, maar ik kijk nu anders naar dingen. Retrospectief denk ik: wacht eens even, waarom was ik de hele tijd naakt in al die films?", aldus de actrice.

Van Houten zegt het destijds heel normaal te hebben gevonden en vindt nog steeds "dat je het vrouwelijk lichaam niet moet schuwen". "Het vrouwelijk lichaam is prachtig. Het is helemaal niet gek dat je dat toont en dat zelfs vrouwen daar graag naar kijken. Alleen is het wel bijna altijd het vrouwelijk lichaam dat wordt geobjectiveerd en niet het mannelijk."

'Als vrouw ben je geconditioneerd om te pleasen'

De 43-jarige actrice heeft haar nieuwe bewustwording al in daden omgezet. Tijdens de opname van een naaktscène weigerde ze een zogeheten naaktclausule te tekenen. "Ik vond het een zeer raar moment om met zo'n document af te komen. Maar als vrouw ben ik zo geconditioneerd om te pleasen. Om te doen wat van je gevraagd wordt. Het kostte me veel moeite om te zeggen: 'Ik geloof toch niet dat ik dat nu ga tekenen, volgens mij is dat niet slim.'"

In Instinct, de eerste gezamenlijke productie van Van Houten en Halina Reijn, is geen vrouwelijk naakt te zien. Wel ziet de kijker de mannelijke hoofdpersoon in zijn ondergoed. Een bewuste keuze van de twee vrouwen die met hun nieuwe productiebedrijf Man Up films vanuit een ander perspectief willen insteken.

"Halina en ik hebben beiden het gevoel dat we al genoeg naaktscènes hebben gespeeld. Halina heeft ook bewust gekozen om het mannelijk lichaam te objectiveren. Je ziet alleen maar hem in z'n onderbroekje. We doen het ook om te laten zien dat we geen naakt nodig hebben. Er is superveel seksuele spanning maar er is geen tepel te zien."

"Als vrouwelijke producent worden we serieuzer genomen dan een paar jaar geleden. Dat hebben we toch wel aan de #metoo-beweging te danken."