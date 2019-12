Jim Starlin is niet te spreken over een video waarin de Amerikaanse president Donald Trump de gestalte aanneemt van het Avengers-personage Thanos. De striptekenaar is verbaasd dat de president zich met een massamoordenaar vergelijkt.

In het officiële campagnefilmpje van de Amerikaanse president is een scène te zien uit de film Avengers: Endgame, waarin de schurk Thanos uitspreekt dat hij 'onvermijdelijk' is en met een knip in zijn vingers de wereld in één keer poogt te vernietigen.

In de versie van Trumps campagneteam is het hoofd van Thanos verwisseld met dat van Trump. In het bijschrift staat dat de herverkiezing van de zittende president onvermijdelijk is. Daarna is te zien hoe Nancy Pelosi, voorzitster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, door een zandstorm wordt weggevaagd, net als de tegenstanders van het personage Thanos in de superheldenfilm.

'Hoe ziek is dat?'

In een verklaring aan The Hollywood Reporter zegt Starlin, die Thanos in 1973 bedacht, dat hij zich in eerste instantie gekwetst voelde omdat Trump zijn creatie voor zijn eigen doelen gebruikte. "Maar toen besefte ik plotseling dat de leider van mijn land en de vrije wereld er genoegen uit schept om zichzelf met een massamoordenaar te vergelijken."

"Hoe ziek is dat? Dit zijn droevige en rare tijden die we nu meemaken. Maar gelukkig komt alles, zelfs nationale nachtmerries, ooit tot een eind."

In Avengers: Endgame spelen onder anderen Robert Downey jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Brie Larson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo en Paul Rudd.