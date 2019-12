De film The Irishman is in zeven dagen tijd wereldwijd door 26,4 miljoen Netflix-accounts bekeken, zo maakt de videostreamingdienst dinsdag bekend.

Vorige week liet Netflix-topman Scott Stuber in gesprek met Variety weten dat Netflix van plan is meer inzage te geven in het kijkgedrag van abonnees.

In The Irishman zijn hoofdrollen weggelegd voor Robert De Niro, Al Pacino en Joe Pesci. De film verscheen op 14 november in een aantal bioscopen en werd op 27 november internationaal op Netflix uitgebracht.

De misdaadfilm is gebaseerd op het boek I Heard You Paint Houses van Charles Brandt. Het verhaal gaat over de huurmoordenaar Frank 'The Irishman' Sheeran. Op zijn sterfbed vertelt hij over de verdwijning van vakbondsleider Jim Hoffa (Pacino): in 1975 raakte hij vermist en sindsdien is de zaak rondom zijn verdwijning niet opgelost.

The Irishman is in vijf categorieën genomineerd voor een Golden Globe, waaronder die voor de beste regie.