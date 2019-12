Actrice Imanuelle Grives, die ruim een maand geleden in Antwerpen werd veroordeeld tot twee jaar celstraf, waarvan één voorwaardelijk, wegens het bezit van en handel in drugs, gaat volgens het AD niet in hoger beroep tegen haar straf.

Dat zou betekenen dat ze in theorie nog enkele dagen celstraf zou krijgen. De actrice zat al 54 dagen in voorarrest en in België geldt de regel dat je bij een lage straf slechts een gedeelte daarvan hoeft uit te zitten. Haar advocaat bevestigt dinsdag tegenover het AD dat het in dit geval om "een kleine week" gaat.

"De oproep voor die paar dagen gaat ze wel krijgen", aldus Kristof Aerts van het Belgische Openbaar Ministerie.

Grives heeft daarnaast gebroken met haar management. De twee partijen zijn "in goed overleg" uit elkaar sinds 3 december, bevestigt haar voormalig management aan NU.nl.

Actrice werd in juli op gepakt bij Belgisch festival Tomorrowland

Grives werd in juli van dit jaar opgepakt op het Belgische festival Tomorrowland met een flinke hoeveelheid drugs. Het ging om onder meer 10 gram cocaïne, vijf xtc-pillen en 15 gram MDMA. In het appartement waar ze verbleef, werden nog meer drugs aangetroffen.

De actrice verklaarde na haar aanhouding dat ze zich voorbereidde op een film, waarin ze de vriendin van een drugshandelaar zou spelen. Volgens haar advocaat was haar gedrag het gevolg van de grote druk waar de actrice mee te maken had als bekend persoon.