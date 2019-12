In April, May en June spelen Linda de Mol en Tjitske Reidinga samen met Elise Schaap drie zussen die onverwachts van hun moeder te horen krijgen dat zij ongeneeslijk ziek is. Er zit meer drama in de film dan in Gooische Vrouwen en Familie Kruys, maar De Mol merkte bij het publiek dat de juiste emotionele snaren geraakt werden.

De Mol heeft de film die op 17 december uitkomt al mogen zien in het bijzijn van publiek en merkte dat er op de juiste momenten werd gelachen en gehuild. "Het was superspannend om dat mee te maken, want stel dat je de plank misslaat en niemand ontroerd raakt? Maar de mensen kwamen met rode ogen de bioscoop uit", vertelt ze in gesprek met NU.nl.

De presentatrice en actrice, die eerder rollen had in onder meer de thriller Terug naar de kust en de Gooische Vrouwen-reeks, liep al langer rond met het idee om een film te maken die niet in het hokje van de romcom past, maar ook niet in dat van de thriller. "Een beetje als Terms of Endearment. Die heb ik al acht keer gezien en ik vind het knap dat die film aan de ene kant heel komisch is, maar ook heel ontroerend", vertelt De Mol.

De Mol wilde in die film graag een verhaal brengen over zussen die verschillende vaders hebben. "Maar dat verhaal was nog wat te dun voor een film", legt ze uit. "Toen zag ik Het beste voor Kees. Een geweldige docu over een man met autisme die goed wordt verzorgd door zijn ouders, die echter kampen met een ingrijpend dilemma nu ze ouder worden."

Daaruit ontstond het personage Jan (Bas Hoeflaak), de autistische broer van April, May en June. De zussen moeten voor hem zorgen nu hun moeder ongeneeslijk ziek is. "De teksten die Bas levert, zijn niet te doen. Zo knap!", vindt De Mol. "Er zijn duizenden vormen van autisme. Daarom is het zo moeilijk om er een kloppende constructie van te maken, maar Bas heeft er echt zijn eigen draai aan gegeven."

Hoeflaak met tegenspeler Olga Zuiderhoek, die zijn moeder speelt.

'We hoefden niets te overwinnen'

Elise Schaap, met wie De Mol in Familie Kruys te zien was, en Gooische Vrouwen-collega Tjitske Reidinga spelen de rollen van zussen May en June. Alle drie hebben in het echte leven geen zussen, maar Reidinga vertelt dat het zeker geen pittige klus was om een familieband tevoorschijn te halen. "We kennen elkaar allemaal al heel goed en zijn met elkaar bevriend, dus we hoefden niet iets te overwinnen, dat vertrouwde gevoel hadden we al."

Reidinga legt uit dat ze elkaar goed aanvullen. "Bij niks dat je doet of zegt denk je: als dat maar goed valt. In die zin konden we echt onszelf zijn en dat maakt het intiem, wat fijn is voor een film die over familie gaat."

Nieuwe Gooische Vrouwen-film niet uitgesloten

Naast De Mol, Reidinga en Koopman werkt ook Gooische Vrouwen-schrijver Frank Houtappels mee aan de film, zodat er een soort reünie is ontstaan. "We hebben zoveel mooie herinneringen met elkaar, zó goed hadden we het", vertelt Reidinga over haar tijd op de set van de serie en de twee vervolgfilms.

"We hebben enorm met elkaar gelachen. Het was leuk om mee te doen aan iets dat zo goed viel bij het publiek, dat zo'n succes was. Het was daarom een enorm feestelijke ervaring." De komst van een nieuwe Gooische Vrouwen-film, sluit Reidinga niet uit. "Je weet het niet. Ik had ook nooit gedacht dat er een tweede zou komen."

Eigenlijk was het de bedoeling dat April, May en June al in maart 2019 zou verschijnen. "Maar na de montage zagen we dat er nog wat dingen ontbraken en zijn er scènes bij geschreven", vertelt De Mol. "De eerstvolgende logische optie om de film uit te brengen, was rond de kerstdagen. Het is helemaal geen kerstfilm, maar eigenlijk ook weer wel, omdat het familiegevoel erg speelt in de decembermaand. Dus dat is een toevalstreffer."