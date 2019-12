Plien van Bennekom staat in theaters, speelt in reclames en in films, maar ze heeft nog veel meer ambities. De cabaretière zou een Nederlandse versie van Friends willen maken.

"Ik hou van een serie als Friends, het lijkt me fijn om een keer met goede schrijvers te kijken of zo'n serie in Nederland mogelijk zou zijn", aldus de 48-jarige actrice in gesprek met de VARAgids.

Van Bennekom werkt samen met collega Bianca Krijgsman aan een nieuwe theatervoorstelling en zou in de toekomst graag nog meer met haar willen doen. Bijvoorbeeld een soort Zaai, het televisieprogramma waarmee de twee eind jaren negentig nationale bekendheid kregen.

"Maar dan niet met meisjes in het weiland, maar bijvoorbeeld met keurige dames met nordicwalkingstokken in het bos. En dan die gesprekken laten zien, lijkt me geweldig."