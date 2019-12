Netflix is meerdere keren genomineerd in diverse categorieën voor de Golden Globes. De uitreiking van de prijzen, gepresenteerd door Ricky Gervais, vindt plaats op 5 januari 2020.

De streamingdienst is onder andere genomineerd voor de film Marriage Story, die de meeste nominaties binnensleepte. Ook The Irishman, The Crown en The Politician maken kans op één van de gouden beeldjes.

Acteurs Tim Allen, Dakota Fanning en Susan Kelechi Watson hebben maandagochtend (Amerikaanse tijd) bekendgemaakt welke acteurs, films en series kans maken om tijdens de 77e editie van de Golden Globes in de prijzen te vallen.

The Irishman, Marriage Story, 1917, Joker en The Two Popes maken kans op een Golden Globe in de filmcategorie beste drama. Voor beste comedy of musical zijn Dolemite Is My Name, Jojo Rabbit, Knives Out, Once Upon a Time in Hollywood en Rocketman de kanshebbers.

In de televisiecategorieën maken Big Little Lies, The Crown, Killing Eve, The Morning Show en Succession kans op een Golden Globe voor beste dramaserie. Barry, Fleabag, The Kominsky Method, The Marvelous Mrs. Maisel

en The Politician kunnen de prijs winnen voor beste comedy- of musicalserie.

Oeuvreprijzen voor Ellen DeGeneres en Tom Hanks

Eerder werd al bekend dat Ellen DeGeneres op 5 januari de Carol Burnett Award ontvangt. Ze krijgt de oeuvreprijs voor haar werk in de televisiewereld.

Tom Hanks ontvangt de andere oeuvreprijs, de Cecil B. DeMille Award. De 63-jarige Hanks ontvangt de prijs, die is vernoemd naar de regisseur die actief was in de eerste helft van de twintigste eeuw, voor zijn bijdrage aan de film- en televisiewereld. De acteur maakt tevens kans op een Globe in de categorie Beste acteur in een bijrol, voor zijn bijdrage aan A Beautiful Day in the Neighborhood.

Acteurs en actrices

Ricky Gervais zal de 77e editie van de Golden Globes presenteren. Het wordt de vijfde keer dat de komiek en acteur de presentatie van de uitreiking van de filmprijzen op zich neemt. Hij deed dit eerder al in 2010, 2011, 2012 en 2016.

Gervais staat bekend om zijn grappen waarin hij de organisatie en de aanwezige acteurs niet spaart.