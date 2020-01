Na drie jaar keren de dames van Toren C weer terug met een nieuwe reeks van de absurdistische en humoristische serie, waarin het kantoorleven flink op de hak wordt genomen. Bedenkers en hoofdrolspelers Maike Meijer en Margôt Ros vertellen in gesprek met NU.nl dat ze onder de indruk waren van het acteertalent van Wibi Soerjadi, een van de BN'ers die een gastrol vertolkt in het nieuwe seizoen.

In de nieuwe afleveringen, waarvan de eerste op 7 januari 2020 wordt uitgezonden, maakt onder meer Soerjadi zijn opwachting.

"We hadden een grappige scène bedacht over een vleugel en dan komt er natuurlijk maar één naam bij ons naar boven", zegt Ros. "Wibi bleek een groot fan van de serie en op de set bleek dat hij een superleuke gast is die bovendien een potje kan acteren."

Een ander natuurtalent bleek Frans Duijts. "We weten dat hij kan zingen, maar dat hij ook kan spelen? Hij is zo goed en vormde een goed duo met de twee portiers." Een derde gastrol wordt vervuld door mr. Frank Visser. "Die heeft zo'n goede uitstraling, we hoopten al langer iets met hem te kunnen doen, dus we hebben daar een fijne scène bij geschreven."

Eerder probeerde het duo al zanger Bobby Farrell van Boney M. te strikken voor een gastrol. Hij had toegezegd, maar overleed eind 2010 voor de opnames. "We wilden ook graag Will Ferrell (Amerikaanse acteur uit onder meer Anchorman, red.) strikken, maar dat lukte niet." Matthijs van Nieuwkerk staat nog op het wensenlijstje van Ros en Meijer. "Dat is wederzijds, Matthijs wil graag", vertelt Ros. "Dat moet toch een keer lukken?"

'We leggen de lat hoog'

De twee bedenkers van Toren C hebben bijna drie jaar geen nieuwe afleveringen gemaakt, omdat Ros na een ongeluk hersenletsel opliep waarvan ze lange tijd moest revalideren. De afgelopen tijd hebben de twee aan de zevende reeks gewerkt. Ondanks dat ze er dus al een hele hoop afleveringen op hebben zitten, vindt het duo het een uitdaging om Toren C te maken. "We werken alleen met scènes die we echt goed vinden", vertelt Ros. "We leggen de lat hoog, zo houd je het spannend. Dat is gelukkig ook dit jaar weer gelukt."

Toren C speelt zich af op een groot kantoor, maar de inspiratie voor scènes komt volgens Meijer niet alleen uit typische werksituaties. "We merkten het net nog; toen kwam de regisseur aanrijden in een elektrische auto, en zo ontstond bij ons het idee om de pubermeisjes (twee vaste personages uit de serie, red.) de auto vol te laten tanken met benzine. Dat bedenken van scènes gaat altijd maar door."

"We halen het vooral uit de dingen om ons heen", voegt Meijer toe. "Als we niet bij elkaar zijn, appen we elkaar met ideeën. Het meeste halen we uit de manier waarop we naar de wereld kijken."

'Mijn familie schaamde zich'

Van het nieuwe seizoen kan de kijker vooral verwachten wat hij al gewend is van het sketchprogramma. "Veel vrouwengedoe op kantoor, want de grootste lol kun je halen uit situaties waarin vrouwen elkaar in de weg zitten", vertelt Meijer.

De twee merken dat de fanbase van Toren C steeds groter wordt. "Toen we begonnen, schaamde mijn familie zich echt voor de serie, en nog weleens", lacht Ros. "Maar we merken wel dat de humor veel meer geaccepteerd is geworden, mensen snappen het iets beter." De fans van Toren C laten zich volgens Meijer niet typeren. "Die bevinden zich in elke laag van de bevolking, want iedereen heeft wel ervaring met iets doen dat je niet durft, of mislukte dromen."

Ros ziet ook dat steeds meer mannen zich uitspreken als fan. "Ze denken aanvankelijk dat het een vrouwenserie is omdat het door vrouwen wordt gemaakt, dat schrikt af. Maar als ze het dan gezien hebben, vinden ze het hartstikke leuk."