John Travolta heeft regisseur Quentin Tarantino op een fout gewezen in de film Once Upon a Time ... in Hollywood. In gesprek met The Wrap legt de acteur uit dat een vliegtuig dat voorkomt in de film nog niet gebruikt werd in 1969, het jaar waarin het verhaal van de film plaatsvindt.

Het was Travolta, die zichzelf bestempelt als vliegtuigfanaat, opgevallen dat Rick Dalton (het personage van Leonardo DiCaprio) in 1969 met een Boeing 747 van Italië terug naar Amerika vliegt. Dit model werd echter pas vanaf 1970 commercieel gebruikt. "Ze zaten er negen maanden naast. Het had een Boeing 707 moeten zijn", aldus Travolta.

De acteur die in 1994 samenwerkte met Tarantino voor de film Pulp Fiction, vindt verder wel dat de regisseur de tijdsgeest in de film goed heeft weten weer te geven. "Ik herinner me dat ik rond die tijd in de stad was. Ik was weer helemaal terug in dat moment en dat is zo fantastisch aan Quentin als filmmaker", aldus Travolta.

Once Upon a Time ... in Hollywood vertelt het verhaal van acteur Rick Dalton en zijn stuntman Cliff Booth (gespeeld door Brad Pitt) die zich proberen staande te houden in een snel veranderende filmindustrie. Margot Robbie speelt de rol van de in 1969 overleden actrice Sharon Tate. Ze werd vermoord door leden van Charles Mansons Manson Family.

Travolta brak in de jaren zeventig groots door met rollen in Saturday Night Fever en Grease. In de jaren negentig stond hij weer volop in de belangstelling door zijn rol in Pulp Fiction. In 2016 speelde de acteur nog een rol in de serie American Crime Story.