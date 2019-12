The Favourite is de grote winnaar geworden van de European Film Awards. Zaterdagavond kreeg de film in Berlijn acht prijzen, waaronder die van beste Europese film en beste Europese komedie.

De Griekse regisseur van The Favourite, Yorgos Lanthimos, mocht zich beste Europese regisseur noemen en hoofdrolspeler Olivia Colman werd uitgeroepen tot beste Europese actrice. De film kreeg verder nog prijzen voor beste camerawerk, beste editing, beste kostuums en beste haar & make-up.

The Favourite speelt zich af aan het Britse hof het begin van de achttiende eeuw. Twee vrouwen strijden met elkaar om de favoriet te worden van de ziekelijke koningin Anne.

Antonio Banderas werd uitgeroepen tot beste Europese acteur voor zijn rol in Dolor y Gloria van Pedro Almodóvar.

De European Film Academy telt ruim 3600 filmmakers uit heel Europa, zij kiezende winnaars De EFA kent ook een publieksprijs. De meeste stemmen van het publiek gingen naar de Poolse zwart-witfilm Cold War.

Tijdens de ceremonie in Berlijn kreeg de Duitse filmregisseur en acteur Werner Herzog de lifetime achievement award uitgereikt.