Prins Anders, het personage dat in de film Aladdin werd gespeeld door acteur Billy Magnussen, krijgt een eigen serie op Disney+. Dit bevestigde Disney op vrijdag aan The Hollywood Reporter.

Prins Anders is de wat dommige prins van het fictieve land Skanland, die tevergeefs probeerde te trouwen met prinses Jasmine. Het personage werd verzonnen voor de liveactionverfilming (2019) van Disney's tekenfilmklassieker Aladdin. In de serie zal prins Anders opnieuw gespeeld worden door Magnussen.

'Uitgerekend het enige witte personage krijgt vervolgserie'

Veel fans hebben op Twitter laten weten dat ze er niet blij mee zijn dat het personage prins Anders een vervolgserie krijgt. De prins verschijnt maar in een paar scènes van Aladdin, en is bovendien een van de weinige witte personages in de film. Volgens de boze fans illustreert de keuze voor prins Anders het gegeven dat niet-witte acteurs nog altijd moeilijker aan werk komen in Hollywood.

Mena Massoud, de Canadees-Egyptische acteur die Aladdin speelde, kwam eerder deze week in het nieuws nadat hij in een interview met The Daily Beast vertelde dat hij ondanks het succes van Aladdin moeite heeft om nieuwe rollen te vinden.

"Ik wil dat mensen weten dat het niet altijd rozengeur en maneschijn is als je in een film als Aladdin speelt. Mensen denken dat ik miljoenen heb verdiend, dat ik nu allemaal rollen aangeboden krijg. Maar daar is niets van waar. Ik heb geen enkele auditie gehad sinds Aladdin uitkwam", aldus Massoud.