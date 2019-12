Peter Sarsgaard gaat in de nieuwe Batman-film spelen. Dit maakte regisseur Matt Reeves vrijdag bekend door een gif van de acteur te delen op Twitter.

Sarsgaard gaat waarschijnlijk de rol spelen van Harvey Dent, de officier van justitie die na een ongeluk verandert in de slechterik Two-Face.

Een groot deel van de cast van The Batman is inmiddels bekend: de hoofdrol van Bruce Wayne wordt gespeeld door Robert Pattinson, Zoë Kravitz is gecast als Catwoman, Paul Dano (Little Miss Sunshine, Okja) speelt de rol van de Riddler, Colin Farrell zal te zien zijn als de Penguin en Jeffrey Wright (Westworld, The Laundromat) speelt politiechef Jim Gordon. John Torturro, bekend van zijn rol in The Big Lebowski, is gecast als maffiabaas Carmine Falcone en Lord of the Rings-acteur Andy Serkis speelt butler Alfred.

Sarsgaard speelde onder andere in Green Lantern en The Magnificent Seven.

Hij is getrouwd met actrice Maggie Gyllenhaal, die in de Batman-film The Dark Knight de rol speelde van Rachel Dawes, de juriste die een relatie had met Harvey Dent (gespeeld door Aaron Eckhart).

The Batman zal in juni 2021 in première gaan.