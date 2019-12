Met deze week onder meer het eerste seizoen van de vampierserie V Wars, de terugkeer van Fuller House en een nieuwe meeslepende true-crimedocumentaire!

Series

V Wars: Seizoen 1

Een mysterieus virus verandert mensen in bloeddorstige vampiers. Aan dokter Luther Swann (Ian Somerhalder uit The Vampire Diaries) de taak om deze plaag voor eens en altijd te stoppen. Meer bloedzuigers vind je in ons overzicht van de acht beste film- en serievampiers aller tijden.

Fuller House: Seizoen 5A

Het vijfde seizoen van Fuller House is ook meteen het laatste. Gelukkig is er nog genoeg om naar uit te kijken: zo overwegen D.J. en Steve om in het huwelijksbootje te stappen. Gastoptredens van oudgedienden als Bob Saget, John Stamos en Dave Coulier maken het afscheidsfeestje compleet!

Family Guy: Seizoen 17

Het einde van Family Guy is na twintig jaar nog lang niet in zicht. In het zeventiende seizoen van deze satirische animatieserie komt Peter oog in oog te staan met president Trump en bouwt Stewie een robothond. Er valt nog meer te lachen in onze lijst van de beste comedyseries op Netflix!

The Confession Killer: Seizoen 1

Deze schokkende docuserie vertelt het verhaal van de beruchte seriemoordenaar Henry Lee Lucas. Deze koelbloedige killer vermoordde naar eigen zeggen honderden vrouwen. Maar er zijn experts die twijfelen aan de betrouwbaarheid van zijn gruwelijke bekentenissen…

Films

A Christmas Prince: The Royal Baby

Aan de lange, lange lijst van door Netflix geproduceerde kerstfilms kan nu ook A Christmas Prince: The Royal Baby worden toegevoegd. In dit tweede vervolg op de kerstkraker uit 2017 verwacht het koningskoppel Amber Richard hun eerste kindje. Maar een eeuwenoude vloek dreigt roet in het eten te gooien…

Marriage Story

Acteerkanonnen Adam Driver en Scarlett Johansson spelen in dit hartverscheurende drama een echtpaar dat besluit om een punt achter hun huwelijk te zetten. Door de strijd om de voogdij van hun kind lopen de emoties tussen de voormalig geliefden steeds hoger op.

World War Z

In deze verfilming van de gelijknamige bestseller van Max Brooks dreigt de beschaving ten onder te gaan aan een zombie-uitbraak. Brad Pitt speelt een VN-medewerker die de wereld afreist om de oorzaak van de uitbraak te vinden. Meer zombietoppers vind je in ons overzicht van de beste zombiefilms aller tijden!

Moonlight

De jonge Chiron ontdekt al vroeg dat hij zich aangetrokken voelt tot mannen. Maar uit de kast komen is makkelijker gezegd dan gedaan, zeker in de achterbuurten van Miami! Dit aangrijpende drama won Oscars in de categorieën Beste Film, Beste Bijrolacteur (Mahershala Ali) en Beste Bewerkte Scenario.

Green Room

In deze grimmige thriller van Jeremy Saulnier (Hold the Dark) belandt een punkband op een festival van neonazi’s. De muzikanten overleven het optreden ternauwernood, maar dan zijn ze backstage getuige van een moord. Patrick Stewart heeft een mooie schurkenrol als de leider van de extreem-rechtse militie.

The Post

In dit waargebeurde drama van Steven Spielberg stuit een medewerker van het Amerikaanse leger op geheime documenten, waaruit blijkt dat het volk wordt voorgelogen over de oorlog in Vietnam. The Washington Post wil de documenten publiceren, maar dat is niet zonder gevaar. Meryl Streep werd voor haar rol van de onverschrokken krantenuitgeefster Kay Graham genomineerd voor een Oscar.

Deze films en series verschijnen in december ook op Netflix.