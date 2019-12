Disney heeft volgens Variety een waarschuwing gegeven voor een aantal visuals en flitslichtreeksen in Star Wars: The Rise of Skywalker. De scènes kunnen mogelijk aanvallen veroorzaken bij mensen die lijden aan lichtflitsgevoelige epilepsie.

De waarschuwing heeft Disney vrijdag gedeeld met bioscopen, zodat zij hun bezoekers op de hoogte kunnen stellen van het risico dat de nieuwe Star Wars-film met zich meebrengt.

De Amerikaanse Epilepsy Foundation bedankte Disney voor hun vroegtijdige waarschuwing. De stichting adviseert epilepsiepatiënten de film eerst door een vriend te laten bekijken en hem of haar mee te nemen wanneer zij zelf de Star Wars-film gaan zien.

"Die persoon kan je dan waarschuwen voor de scènes die knipperende lichten bevatten, zodat je je ogen tijdens die scènes kunt bedekken."

Star Wars: The Rise of Skywalker is vanaf 18 december te zien in de bioscoop.