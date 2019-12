De film The Irishman is in vijf dagen meer dan dertien miljoen keer bekeken via Netflix in Amerika. Uit cijfers van data-analysebedrijf Nielsen blijkt dat de film van 27 november tot en met 1 december 2,1 miljoen tot 3,1 miljoen kijkers per dag trok, zo meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

De film van Martin Scorsese met hoofdrollen voor Robert De Niro, Al Pacino en Joe Pesci verscheen op 14 november in een beperkt aantal bioscopen, maar werd op 27 november internationaal op Netflix uitgebracht.

De 3,5 uur durende gangsterfilm werd volgens het bedrijf, gespecialiseerd in data-analyse, door meer dan zeventien miljoen unieke gebruikers voor op z'n minst een deel bekeken. Verder blijkt dat vooral kijkers van vijftig jaar en ouder de film willen zien.

De cijfers van Nielsen telt alleen televisietoestellen mee waar de film op is bekeken en geen andere apparaten. Netflix zelf maakt nooit kijkcijfers van hun titels bekend.

Met ruim dertien miljoen kijkers doet The Irishman het beter dan de Breaking Bad-film El Camino, die op 8,2 miljoen blijft steken. Bird Box met Sandra Bullock haalde eind 2018 bijna 17 miljoen in de eerste vijf dagen.