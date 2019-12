Maggie Smith vond haar acteerwerk in de Harry Potter-films en de serie Downton Abbey niet bevredigend. De 84-jarige actrice vertelt aan ES Magazine dat deze rollen voor haar niet voelden als acteren.

Smith vertolkte de rol van Minerva McGonagall in alle Harry Potter-films. Van 2010 tot en met 2015 speelde ze Violet Crawley in Downton Abbey. Eerder dit jaar was ze nogmaals in de rol te zien in de gelijknamige film.

"Ik ben zeer dankbaar voor het werk dat ik mocht doen in Potter en Downton, maar het was niet wat ik bevredigend zou noemen. Het voelde voor mij niet echt alsof ik aan het acteren was voor deze titels", legt ze uit.

Smith stelt dat ze met haar in 2016 overleden collega Alan Rickman (die de rol van Severus Snape speelde in Harry Potter) regelmatig klaagde dat hun werk vooral uit shots bestaat waarin ze op andere personages reageren. Smith geeft toe dat ze in de tijd van de opnames terugverlangde naar het theater.

Eerder dit jaar keerde de actrice terug in het theater met het stuk A German Life. Ook speelde ze in de afgelopen jaren nog rollen in de films The Lady in the Van, My Old Lady en The Second Best Exotic Marigold Hotel.