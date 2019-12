Netflix komt in de lente van 2020 met de documentaire David Attenborough: A Life on our Planet, waarin David Attenborough terugblikt op zijn 65-jarige loopbaan als televisiemaker en natuurkenner.

"Ik heb een buitengewoon leven gehad, en ik begin me dat nu pas te realiseren", aldus de 93-jarige televisiemaker.

In de nieuwe documentaire zal Attenborough vertellen over hoe hij zijn eerste programma's maakte in de jaren vijftig, en over hoe hij de wereld sinds die tijd heeft zien veranderen. Daarbij is er vooral aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering en de impact die menselijke activiteit heeft gehad op natuurgebieden.

"Op zijn 93e is zijn kennis en inzicht in de wereld van de natuur nog net zo relevant en gewaardeerd als toen hij de Britse televisiekijkers voor het eerst kennis liet maken met schubdieren en luiaards", zegt Keith Scholey, de uitvoerend producent van de film.

David Attenborough: A Life on Our Planet wordt geproduceerd door Silverback Films en het Wereld Natuur Fonds (WWF). In april 2020 zal de film kort te zien zijn in een beperkt aantal bioscopen, daarna is de film wereldwijd beschikbaar via Netflix.

Op dit moment is Attenboroughs serie Seven Wonders, One Planet te zien op Netflix.