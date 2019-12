Zussen Dakota en Elle Fanning zullen voor het eerst in een film elkaars zussen spelen. De actrices zijn gecast voor de hoofdrollen in de boekverfilming van The Nightingale, zo weet The Hollywood Reporter woensdag te melden.

De zussen waren eerder samen te zien in de film I Am Sam en de serie Taken. Toen speelde de 21-jarige Elle de jongere versie van haar oudere zus Dakota (25).

In de film, geregisseerd door Mélanie Laurent en gebaseerd op een roman van Kristin Hannah, spelen ze twee zussen die wonen in Frankrijk, vlak voordat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Het verhaal baseerde Hannah op verhalen van vrouwen uit het Frans verzet.

"Het wordt de eerste keer dat we samen acteren", vertellen de zussen in een verklaring. "We hebben hetzelfde personage gespeeld in een film, maar nog nooit met elkaar gesproken in het bijzijn van een filmcamera. We zijn al jaren op zoek naar een film waarin we dit konden doen, en toen kwam dit juweeltje voorbij."

Elle was recentelijk te zien in Mistress of Evil, het vervolg op de Disney-film Maleficent. Dakota speelde onlangs een rol in Once Upon a Time in Hollywood van Quentin Tarantino.