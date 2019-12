Actrice Saoirse Ronan heeft regisseur Greta Gerwig zelf om een van de hoofdrollen gevraagd in de boekverfilming van Little Women.

De twee werkten eerder samen aan de film Lady Bird, waarin de 25-jarige Ronan de hoofdrol speelde. Tijdens een promotietour voor de film uit 2017 hoorde de Ierse actrice dat Gerwig ook Little Women zou regisseren.

"Ik tikte Greta op de schouder, zei dat ik had gehoord over Little Women en dat ik Jo wilde spelen", vertelt Ronan aan Variety. Gerwig moest dat idee even laten bezinken, aldus de actrice, maar na een week kreeg ze een e-mail met daarin de goedkeuring.

Volgens Gerwig was er echter nooit een moment van twijfel. "Saoirse vertelde me gewoon dat zij Jo zou spelen."

'Ik wist zeker dat ik Lady Bird zou verpesten'

Ronan voelde zich tijdens opnamen voor Little Women een stuk zelfverzekerder als actrice dan voorheen. "Bij Lady Bird deed ik het elke dag in m'n broek en was ik bang dat ik alles zou verpesten. Het was een fantastische ervaring, maar ik belde elke dag met m'n moeder en met vrienden om ze te vertellen dat ik het ging verpesten. Bij Little Women was dat helemaal niet zo."

Little Women gaat over de vier zussen Jo, Meg, Amy en Beth March, gespeeld door respectievelijk Ronan, Emma Watson, Florence Pugh en Eliza Scanlen, die opgroeien onder de hoede van hun moeder (Laura Dern) tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog. De film komt later deze maand in de bioscoop.