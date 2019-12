Acteur Mena Massoud heeft na zijn hoofdrol in de liveactionremake van Aladdin geen uitnodigingen voor audities meer ontvangen. De 28-jarige acteur vertelt aan The Daily Beast dat zijn rol in de Disney-film er niet voor heeft gezorgd dat hij nu meer rollen krijgt.

"Ik ben er klaar mee om hierover te zwijgen", aldus Massoud. "Ik wil dat mensen weten dat het niet alleen maar rozengeur en maneschijn is als je een film als Aladdin hebt gedaan. Mensen denken dat ik miljoenen heb verdiend en dat de aanbiedingen binnenstromen, maar niets is minder waar. Ik heb nog geen enkele auditie gehad sinds de film uitkwam."

De acteur versloeg tweeduizend andere coureurs in de strijd om de hoofdrol in Aladdin. De film heeft inmiddels meer dan 1 miljard dollar (ruim 900 miljoen euro) opgebracht. "Mag ik dan op z'n minst een auditie?", vraagt Massoud zich hardop af. "Ik verwacht heus niet dat ik meteen Batman mag spelen, maar mag ik in ieder geval eens een kans om auditie te doen?"

De in Egypte geboren Canadese acteur vertelde in eerdere interviews al dat hij in het begin van zijn carrière vooral rollen als terrorist kon krijgen. Hij legt uit dat niet-witte acteurs de mazzel moeten hebben dat ze een wildcard krijgen. "In een kamer vol witte acteurs zoeken castingdirectors dan één of twee acteurs die dat niet zijn, en die krijgen de wildcard."

Massoud is vanaf 6 december te zien in de serie Reprisal, die op de streamingdienst Hulu verschijnt.