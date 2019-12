Oprah Winfrey produceert een documentaire over seksueel misbruik in de muziekwereld. De nog naamloze documentaire verschijnt in 2020 via Apple+, meldt Variety dinsdag.

De documentaire volgt een voormalig hoge functionaris uit de muziekwereld. Ze worstelt met het idee om al dan niet naar buiten te treden met haar relaas over aanranding en misbruik door een bekend persoon uit de muziekindustrie.

Kirby Dick en Amy Ziering zullen de documentaire regisseren. Het regisseursduo won in 2013 een Oscar voor de documentaire The Invisible War, over verkrachting in het Amerikaanse leger.

Na The Invisible War maakten Dick en Ziering The Hunting Ground, over seksueel misbruik op universiteiten. Hun meest recente documentaire, The Bleeding Edge, gaat over corruptie in de wereld van medische apparatuur.