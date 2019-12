Mary J. Blige is bezig met de productie van een documentaire over haar eigen leven. De nog naamloze documentaire volgt de zangeres tijdens de voorbereidingen op haar tournee rond het 25-jarig bestaan van haar album My Life, meldt Vulture woensdag.

Blige' documentaire zal ook over de armoede, het misbruik en het liefdesverdriet van de zangeres gaan. In juni ging de 48-jarige Amerikaanse nog in op haar scheiding.

De documentaire is onder productie bij Amazon, waar deze vanaf een nog bekend te maken moment te zien zal zijn. Ook Sean 'Diddy' Combs is een van de producenten.

Blige won in haar carrière negen Grammy Awards voor haar muziek en kreeg ook drie Golden Globe-nominaties voor haar acteerprestaties. De zangeres is ook de enige persoon die in hetzelfde jaar een Oscar-nominatie ontving voor zowel een acteer- als een muziekprestatie.