Hannah Hoekstra heeft voor haar bijrol in de film Charlie's Angels alleen de delen van het filmscript met haar eigen scènes mogen inzien. Ze weet daardoor niet hoe de nieuwe film uit de reeks eruit zal zien, vertelt ze woensdag in gesprek met het AD.

"Ik heb geen idee wat er in de film van is overgebleven. Ik wist ook niets van de inhoud", aldus de 32-jarige actrice. "Ik kreeg het volledige script helemaal niet te lezen, alleen mijn scènes. Deze nieuwe Charlie's Angels heb ook ik nog niet gezien."

"Haar naam is Ingrid, zij is de secretaresse van ene meneer Fleming", licht Hoekstra haar rol in de Amerikaanse film toe. "Ik moest een van de Angels - gespeeld door Naomi Scott - op haar kop geven dat ze te laat was. Ik heb geen idee wat er in de film van mijn rol is overgebleven."

"Het verliep allemaal soepel", beschrijft de actrice, die Gouden Kalveren won voor haar acteerprestaties in de films Hemel (in 2012) en De Helleveeg (in 2016), de opnames van haar rol. "Er is minder gekloot dan op een Nederlandse filmset. Alles is beter geregeld, maar ook onpersoonlijker."

Het nieuwe deel van de filmreeks Charlie's Angels gaat op 9 januari in Nederland in première. In de Verenigde Staten is de film al in de bioscopen te zien, maar werd hij geen commercieel succes.

De film is geregisseerd door Elizabeth Banks en de hoofdrollen zijn dit keer voor Kristen Stewart, Scott en Ella Balinska. Zij spelen detectives die voor de mysterieuze Charles Townsend werken.