Antonio Banderas krijgt de International Star Award van het Palm Springs International Film Festival voor zijn hoofdrol in de Spaanse film Dolor y gloria. De acteur zal de prijs op 2 januari in ontvangst nemen, heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt via Twitter.

"Tijdens zijn carrière heeft Antonio Banderas internationale erkenning gekregen voor zijn memorabele prestaties", aldus festivaldirecteur Harold Matzner.

"In Pain and Glory (de Engelse vertaling van Dolor y gloria, red.) vertolkt Banderas op wederom meeslepende wijze de ouder wordende regisseur Salvador Mallo, die een creatieve crisis doormaakt terwijl hij terugkijkt op de keuzes die hij in zijn leven heeft gemaakt."

Eerdere ontvangers van de International Star Award zijn onder anderen Javier Bardem, Nicole Kidman, Helen Mirren, Gary Oldman en Saoirse Ronan. Ook de Zuid-Afrikaanse Charlize Theron krijgt in januari een International Star Award, voor haar rol in de Amerikaanse film Bombshell.

Andere prijzen zullen tijdens de 31e editie van het jaarlijkse festival in januari naar onder anderen Jennifer Lopez, Joaquin Phoenix, Martin Scorsese en Renée Zellweger gaan.