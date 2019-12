Het filmvervolg op de misdaadserie Penoza is in de eerste vier dagen door meer dan 100.000 bezoekers bekeken. De film, met onder anderen Monic Hendrickx in de hoofdrol, heeft daarmee de Gouden Film-status behaald.

Zondagavond werd de grens van 100.000 bezoekers overschreden en het is hiermee de elfde Nederlandse film die in 2019 deze status behaalt, meldt het Filmfonds maandag. Andere Nederlandse films die dit jaar meer dan 100.000 bezoekers trokken, zijn onder meer Instinct, F*ck de Liefde en Baantjer: Het Begin.

In Penoza: The Final Chapter komen fans er eindelijk achter wat er met Carmen (Hendrickx) is gebeurd nadat ze in de grachten van Amsterdam is beland.

Uit trailers en teasers bleek al dat de 'Zwarte Weduwe' de moordaanslag had overleefd en in Canada vertoeft. Uiteraard blijft ze daar niet en keert ze terug bij haar familie.