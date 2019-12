Linda de Mol en Tjitske Reidinga zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van een nieuwe serie voor Net5. In De K is van Karlijn speelt Reidinga een vrouw die wordt getroffen door borstkanker.

In gesprek met NU.nl bevestigt de creatief directeur van Net5 dat het gaat om een komische serie. "Ik heb zelf een aantal vriendinnen die borstkanker hebben gehad en één is eraan overleden. En als iets je er dan doorheen sleept, dan is het wel humor", vertelt De Mol.

"Het wordt een combinatie van zwaarte en veel lachen. Tjitske is een gedroomde hoofdrolspeler voor deze rol." De Mol voegt eraan toe dat ze hoopt dat de serie nog in 2020 op de buis kan worden gebracht.

Het is niet de eerste keer dat Reidinga en De Mol samenwerken voor Net5. De actrice - die ook te zien is in De Mols nieuwe film April, May en June - schuift af en toe aan bij Ladies Night, de talkshow met Merel Westrik die mede is ontwikkeld door De Mol.

"Het is nieuw voor mij om op een bank te zitten en dingen te zeggen. Dat vind ik spannend, maar wel heel leuk om te doen", zegt Reidinga hierover. "Ik weet nog niet hoe dit verder uitpakt, maar de serie is vertrouwder gebied voor mij."

De actrice verheugt zich erop om wederom met De Mol samen te werken. "Dat is vertrouwd en gaat altijd vanzelfsprekend. We hebben nog nooit conflicten gehad."