De actrice Shelley Morrison is zondag op 83-jarige leeftijd overleden. Morrison is het meest bekend van haar rol als de huishoudster Rosario in de Amerikaanse comedy Will & Grace.

Volgens haar publicist overleed de actrice in een ziekenhuis in Los Angeles aan hartfalen, meldt Deadline zondag.

De carrière van Morrison omspant ruim vijftig jaar. Ze speelde in Will & Grace van 1999 tot 2006, waarmee ze een Screen Actors Guild award won voor beste ensemble.

Daarvoor speelde ze van 1967 tot 1970 naast Sally Field de rol van zuster Sixto in The Flying Nun. Morrison speelde ook gastrollen in The Fugitive, L.A. Law en Murder, She Wrote.

Morrison werd geboren als Rachel Mitrani in 1936, in New York. Ze laat een echtgenoot, zes geadopteerde kinderen en een aantal kleinkinderen achter.