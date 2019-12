Elke week verschijnen er nieuwe films en series op Netflix. Met deze week onder meer een gloednieuwe kerstserie én Martin Scorsese’s gangster-epos The Irishman.



Alvast vooruitblikken op volgende maand? Deze nieuwe films en series komen in december naar Netflix.

Series

Merry Happy Whatever

De gefaalde muzikant Matt gaat met zijn vriendin mee voor een tiendaags kerstbezoek bij haar familie in Philadelphia. Hij probeert koste wat kost haar norse vader en hechte broer en zussen voor zich te winnen. Merry Happy Whatever is echt zo’n typische klassieke sitcom; inclusief ‘lachband’. Bekijk ook de 10 beste series nu op Netflix als je nog meer tips nodig hebt.



Mytho

Aangrijpende Franse dramaserie over een ondergewaardeerde, werkende moeder die vermoedt dat haar man vreemdgaat. Als ze dan ook nog een burn-out krijgt, staat haar leven op zijn kop. Om haar man weer terug te ‘winnen’, vervalst ze haar medische toestand waardoor het lijkt alsof ze eigenlijk héél ziek is. Dit brengt het gezin weer even bij elkaar – totdat alles gruwelijk in de soep loopt.





Films

The Irishman

Hét hoogtepunt van de Netflix-releases deze week: Martin Scorsese’s nieuwste gangster-film The Irishman. Hiervoor herenigde hij topacteurs Robert De Niro en Al Pacino, maar ook Joe Pesci (Goodfellas) – die eigenlijk al met pensioen was – voegde zich bij de indrukwekkende cast. We volgen het beruchte leven van maffia-huurmoordenaar Frank Sheeran over een periode van tientallen jaren. Wil je je inlezen? Deze 7 dingen moet je weten voor je The Irishman kijkt.



Holiday Rush

Netflix brengt dit jaar deze nieuwe kerstfilms uit en Holiday Rush is er zeker één van. In deze hartverwarmende comedy zien we hoe de populaire dj Rush plots zijn goedbetaalde baan verliest. Hoe gaat hij nu, als alleenstaande vader, al die dure cadeau's voor zijn vier verwende kids regelen? Met o.a. Sonequa Martin-Green (The Walking Dead, Star Trek: Discovery).



Dragged Across Concrete

Harde misdaadfilm waarin Mel Gibson en Vince Vaughn twee taaie politieagenten spelen. Ze mogen hun werk niet meer doen nadat ze een verdachte mishandelden. Om toch geld te verdienen, duiken ze de meedogenloze criminele onderwereld in.



Hunter Killer

Hunter Killer geeft je alles dat je kunt verwachten van een Gerard Butler-film. Actie, actie en nog eens actie. En ook al gaat het hier niet om één van zijn ‘… Has Fallen’-films: ook nu moet Gerards personage een president redden! Het gaat om de Russische president die gevangen wordt genomen door defensie-minister Dmitri Durov, die letterlijk op oorlogspad is.

A Bad Moms Christmas

Vervolg op comedy Bad Moms uit 2016. In A Bad Moms Christmas moeten de drie moeders uit het origineel (gespeeld door Mila Kunis, Kristen Bell en Kathryn Hahn) onverwachts hun eigen moeders ontvangen tijdens de kerstvakantie. Hun bemoeizucht en ongemakkelijke momenten zorgen voor een onvergetelijke kerst.









Documentaires

The Movies That Made Us

Netflix-kijkers zijn vast al bekend met de docu-reeks The Toys That Made Us. Nu komt daar een andere variant bij: The Movies That Made Us. De makers gingen in gesprek met de mensen die aan de wieg stonden van klassiekers als Home Alone, Ghostbusters, Dirty Dancing en Die Hard om erachter te komen hoe het toch komt dat kijkers deze films massaal in hun harten sloten.



The Irishman: In Conversation

Regisseur Martin Scorsese en hoofdrolspelers Robert De Niro, Joe Pesci en Al Pacino gaan in The Irishman: In Conversation in gesprek over de totstandkoming van maffia-epos The Irishman. Ze delen intrigerende anekdotes en geven een exclusieve blik achter de schermen van één van Netflix’ duurste producties óóit.



Explained

Netflix’ bekende docu-serie Explained kwam deze week weer met een nieuwe aflevering. Deze keer duikt het programma in de geschiedenis van de diamant. Hoe kan het dat opgedolven stukjes koolstof een statussymbool en een glinsterend bewijs van eeuwige liefde zijn geworden?



Broken

Wat is nu eigenlijk de échte prijs van het product dat je koopt? Die vraag stelt de nieuwe documentaireserie Broken. De makers leggen bedrog en nalatigheid bij de productie en marketing van veelgebruikte consumptieartikelen bloot. Van E-sigaretten tot namaakmake-up; er gaat werkelijk van alles mis rond deze producten.

superguide.nl (Bron: Superguide)