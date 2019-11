De voormalige castingdirector Job Gosschalk zal niet worden vervolgd voor zijn mogelijke betrokkenheid bij een zedendelict, meldt het Openbaar Minsterie (OM) vrijdag op Twitter.

"Het OM stelt geen strafvervolging in tegen Job Gosschalk. Deze beslissing komt mede tot stand op grond van het geslaagde mediationtraject en de daarna uitgesproken wens van aangever de zaak niet verder te vervolgen", aldus het OM.

Eerder werd bekend dat de voormalige castingdirector en de persoon die hem van seksueel overschrijdend gedrag beschuldigde een overeenstemming hadden bereikt.

Volgens een destijds vrijgegeven verklaring zouden Gosschalk en de persoon die aangifte tegen hem heeft gedaan hun kijk op de gebeurtenissen met elkaar hebben kunnen delen. Tijdens een mediation hebben ze vragen aan elkaar kunnen stellen. Na het gesprek werd besloten de zaak af te sluiten.

Regisseur en producent Gosschalk legde zijn werk eind 2017 neer omdat hij "over grenzen is gegaan" in zijn omgang met acteurs. Hij geldt als een belangrijke figuur binnen de Nederlandse entertainmentwereld. Gosschalk begon in 1994 bij Kemna Casting en had van 2000 tot 2008 de leiding over het kantoor.

Hij was betrokken bij de casting van vele grote film- en televisieproducties, zoals Zwartboek, All Stars, Flikken Maastricht en Baantjer.