Een terminaal zieke fan krijgt een exclusieve voorpremière van de film Star Wars: The Rise of Skywalker. Disney-topman Bob Iger gaf donderdag via Twitter gehoor aan het verzoek van een Engels hospice om hem de kans te bieden de film te zien voordat die officieel in première gaat.

"Op deze Thanksgiving Day zijn wij van Disney trots dat we The Rise Of Skywalker kunnen delen met een patiënt en zijn familie bij Rowans Hospice. May the force be with you en je familie (bekende uitdrukking in Star Wars, red.)", aldus Iger.

"Meneer Iger, ik wilde dat we de woorden hadden om te beschrijven wat dit betekent voor de patiënt, de familie en ons", reageerde Rowans Hospice via Twitter. "Iedereen bij Disney wilde dit zo graag mogelijk maken. Dank u."

Star Wars: The Rise of Skywalker is vanaf 18 december te zien in de bioscoop. Wanneer de terminaal zieke patiënt de film precies te zien krijgt, is niet bekendgemaakt.