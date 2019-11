Luc Besson krijgt volgens Deadline mogelijk tien maanden gevangenisstraf, plus een boete van 80.000 euro. De Franse regisseur zou ten onterechte een assistent hebben ontslagen en zich bovendien "als een tiran" tegenover haar hebben gedragen. Dat meldt de entertainmentwebsite donderdag.

Volgens assistente Sophie F., die in januari 2018 na drie jaar te horen kreeg niet langer te mogen werken voor Besson en zijn bedrijf EuropaCorp, werd haar geweigerd vakantiedagen op te nemen.

Toen zij vervolgens op het werk flauwviel en van de arts verplicht verlof moest nemen, werd dit door het bedrijf gezien als fraude en een manier voor haar om zo toch vrij te kunnen krijgen. Een ontslag volgde. In Frankrijk is het strafbaar om een werknemer te ontslaan op basis van iemands verslechterde gezondheid.

Daarnaast zou F. per sms op ongepaste tijden niet-werkgerelateerde verzoeken krijgen van de Léon-regisseur. Volgens de aanklager behandelde Besson zijn assistent op dezelfde manier zoals gebeurt in het boek en de film The Devil Wears Prada, dat draait om een boosaardige en autoritaire hoofdredactrice. Besson wordt door de aanklager "tiranniek" genoemd en zou zijn assistent voortdurend hebben dwarsgezeten. F. omschrijft zichzelf als "Bessons slaaf".

Advocaat Besson ontkent aantijgingen

Op basis van deze aanklachten stelde de aanklager een gevangenisstraf van tien maanden en een boete voor Besson en zijn bedrijf voor. De advocaat van de regisseur noemt dit "buitenproportioneel" en zegt dat F. niet werd ontslagen omdat ze met ziekteverlof was, maar omdat ze met vakantie zou zijn geweest gedurende haar verlof.

Op 8 januari 2020 doet de rechter uitspraak in de zaak.

Het is niet de eerste keer dat Besson onder vuur ligt. In mei 2018 diende een Nederlands-Belgische actrice een rechtszaak in tegen de regisseur, die haar herhaaldelijk zou hebben misbruikt. Besson ontkende de beschuldigen en de aanklacht werd door het Franse Openbaar Ministerie afgewezen. In oktober kwamen er nieuwe beschuldigingen tegen Besson aan het licht.