Wekelijks verschijnen er nieuwe films en series op Videoland. Afgelopen week waren dat onder meer Cold Case, De Verbouwing en Now You See Me.

Series

American Beauty Star

Spanning en sensatie in dit realityprogramma! Twaalf deelnemers uit alle lagen van de beautysector nemen het tegen elkaar op. Ze moeten verschillende opdrachten uitvoeren: looks creëren, outfits ontwerpen en make-up aanbrengen. Maar één persoon mag zich uiteindelijk de American Beauty Star noemen.

Cold Case

Cold cases zijn onopgeloste politiezaken waar soms al jaren niet naar is gekeken. Lilly Rush pakt met haar team deze zaken weer op en probeert na al die tijd de daders op te zoeken. Met modernere technieken vinden ze sneller aanwijzingen, maar het is niet makkelijk.

Bekijk ook deze tien beste series op Videoland

Slender Man Stabbing: The Untold Story

Slender Man is een bekend horrorpersonage dat op het internet is ontstaan. Er zijn genoeg spookverhalen over deze man te vinden en twee meiden sloegen daar volkomen in door. In een poging om contact met het horrorfiguur te krijgen, staken ze een vriendin neer in het bos. In deze documentaire wordt het bizarre verhaal verteld.

Films

Now You See Me

Het goochelaarsteam The Four Horsemen overvalt tijdens een show een bank. FBI-agent Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) zet alles op alles om deze groep op te pakken, maar dat is niet zo makkelijk. Met hun trucjes zijn ze hem altijd te slim af.

Bekijk ook deze zes geweldige misdaadseries

De verbouwing

Tessa (Tjitske Reidinga) is chirurg en gaat een privékliniek openen. Maar een goede baan maakt niet altijd gelukkig: haar huwelijk is een ramp, de verbouwing is een ramp en een vriend uit het verleden maakt haar hele leven ook nog eens tot een grote ramp. De verbouwing is een verfilming van de gelijknamige bestseller van Saskia Noort.

Wij

Een groep zeventienjarigen beleeft alledaagse puberdrama's: verliefd zijn en vriendjes hebben. Maar daarnaast beginnen ze ook nog een pornosite met z'n allen en komen ze zelfs in de prostitutie terecht. Het verhaal neemt opeens een hele andere wending.