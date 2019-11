Penoza: The Final Chapter, het langverwachte slotstuk van een van de populairste series uit de Nederlandse televisiegeschiedenis, is vanaf deze week te zien. Recensenten zijn niet mild voor de film van regisseur Diederik van Rooijen.

de Volkskrant - 2 sterren

"Het eerste deel van de film werkt, vooral omdat Hendrickx daar diep in haar rol zit, en in een troosteloze omgeving, ver van haar kinderen, wegkwijnt. (...) Maar dan verschijnt Carmen (rol van Monic Hendrickx, red.) weer op de radar van opsporingsinstanties, als ze betrokken raakt bij een moordpartij in de diner waar ze werkt. Vanaf dat moment komt het verhaal in een stroomversnelling en loopt de film uit het spoor."

Lees de volledige recensie

AD - 2 sterren

"Na vijf televisieseizoenen van Penoza (2010-2017) komt deze filmversie toch over als een opgeklopt toetje dat weliswaar wat losse lijntjes samenknoopt, maar te veel onwaarschijnlijke wendingen bevat om echt te overtuigen."

Lees de volledige recensie

NRC - 3 sterren

"De bioscoopversie van Penoza bevat een aantal spannende sequenties en varieert op de thematiek van de serie: een moeder, gehard leidster van een drugsimperium, doet er alles aan om haar kinderen te beschermen. Toch raken zij opnieuw betrokken bij haar zaken. En dan moet verrassing twee nog komen. Het levert een sterke climax op."

Lees de volledige recensie

Het Parool - geeft geen sterren

"Hoewel de slotscène dan weer wondermooi is, verliest The Final Chapter in de aanloop daarnaartoe een flink deel van zijn momentum. Blijft over een bij vlagen bloedstollende thriller die de belangrijkste attractie van vijf seizoenen Penoza nog een keer uitspeelt: Monic Hendrickx als Carmen."

Lees de volledige recensie