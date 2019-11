De acteurs van Penoza, die de Nederlandse kijkers zeven jaar in hun greep hielden, hebben altijd weer een vertrouwd gevoel als ze elkaar terugzien. Na de serie, die door kenners werd geprezen en door miljoenen mensen werd bekeken, is er nu als slotstuk de film en het einde van het verhaal van Carmen van Walraven en haar familie.

"Het is iedere keer weer vertrouwd als wij elkaar terugzien. Ook al zit er twee jaar tussen. We lopen bij elkaar de deur niet plat, maar zodra we weer samen zijn, klopt het. Alsof we nooit zijn weggeweest", aldus hoofdrolspeelster Monic Hendrickx in gesprek met NU.nl.

Na twee jaar komen fans er eindelijk achter wat er met Carmen (Hendrickx) is gebeurd nadat ze in de grachten van Amsterdam is beland. Uit trailers en teasers bleek al dat de 'Zwarte Weduwe' de plons had overleefd en in Canada vertoeft. Uiteraard blijft ze daar niet en keert ze terug bij haar familie.

Carmen van Walraven (Hendrickx) te midden van haar familie. Ook op de foto: Natalie van Walraven (gespeeld door Sigrid ten Napel) en Boris van Walraven (Stijn Taverne).

'Carmen moet beschikbaar zijn voor iedereen'

Niet alleen de hereniging met de cast is voor de actrice vertrouwd, ook haar personage kent ze als geen ander. Hendrickx dacht tijdens de seizoenen regelmatig met regisseur Diederik van Rooijen mee en wist zo ook op een gegeven moment eerlijk te zeggen dat een zoenscène niet bij haar personage zou passen.

"Zij moest op een gegeven moment zoenen met Jim Leeflang (het personage van Hajo Bruinsma, red.). En Monic zei: 'Ik wil best met Hajo Bruinsma zoenen, maar Carmen zou dat nooit doen. Want dan laat je iets in de steek", aldus Olga Zuiderhoek, die Carmens moeder Fiep Homoet speelt.

Hendrickx: "Ja, er zijn heel veel zoenen geweest die de montage niet haalden. Carmen heeft helemaal geen tijd voor romantiek. En daarbij: ze moet beschikbaar zijn voor iedereen, dat voegt ook spanning toe. In de film zit ook een moment dat ik Luther (Nicolaas Luther, het personage van Raymond Thiry, red.) omhels en zeg: 'Als ik jou toch niet had.' Dat had ook een kusmoment kunnen zijn, maar dat hebben we niet gedaan. Het is juist dat verlangen dat de kijker wil."

Hele cast is terug voor film

Met een tussenpauze van twee jaar is het mogelijk dat niet iedereen terug wil en kan komen, maar de gehele sterrencast keerde terug en ook de crew was grotendeels hetzelfde.

"Dat geeft volgens mij wel aan dat we met z'n allen bereid zijn hier heel hard aan te werken en er heel veel tijd in te steken. Dat er een liefde voor dit project is, die als drijfveer essentieel is om prettig met elkaar te kunnen werken", aldus Sigrid ten Napel, die Carmens dochter Natalie van Walraven speelt.

Niels Gomperts (Lucien van Walraven): "Ik mis tussentijds dat warme bad van allemaal mensen die je kent en die gelijkgestemd zijn. Mensen die allemaal zin hebben om iets heel moois te maken. Soms heb je een paar scènes mogen spelen waar je van tevoren heel zenuwachtig voor bent geweest. Dat het er dan uit is, voelt als een enorme ontlading. Met Penoza heb ik dat ervaren als op geen andere plek: dat je elkaar steeds weer ziet en weet dat je vrij bent om je kwetsbaar neer te zetten."

Elk bekend personage uit de serie komt ook in de film weer terug. (Foto: Penoza)

Nooit echt loslaten

De acteurs worden sinds de start van de serie dagelijks op straat herkend en tijdens de hoogtijdagen ook regelmatig aangesproken op verhaallijnen. Dat maakt dat Loek Peters, die Berry Reitens speelt, zijn personage nooit echt heeft hoeven missen.

"Ik heb Berry nooit echt kunnen loslaten. Het is ook waarom je mij nooit in een zwart leren jack zal zien. Zodra ik er eentje aantrek, ben ik Berry. Als acteur ben ik vijftien dagen per jaar bezig met Berry, maar de nasleep is er echt iedere dag. Dus mijn personage missen: nee. Is Berry ooit echt weg?"

Ook Hendrickx mist haar personage niet, al roept Carmen wel iets heel fijns bij haar op. "Als ik haar weer speel, krijg ik weer een beetje dat one-of-the-guysgevoel. En dat vind ik wel echt lekker om mee door de wereld te lopen. Dat gebruik ik in het dagelijks leven ook weleens. Zoals dat ik me nu een beetje Carmen voel tijdens het meedoen aan Maestro. No guts, no glory (wie niet waagt, die niet wint, red.), denk ik dan, zoals zij dat ook zou denken."