Disney-voorzitter Bob Iger heeft via Twitter toegezegd te willen kijken naar een oplossing om een terminale man de nieuwste Star Wars film te laten zien voor hij officieel in première gaat.

Een hospice in Engeland zocht via Twitter contact met Iger. Ze vroegen hem of hij kon helpen de laatste wens van een van de patiënten in vervulling te laten gaan.

"Tijd is helaas niet aan de zijde van deze patiënt. Hij is een enorme Star Wars fan maar zal 20 december hoogstwaarschijnlijk niet halen. Zijn laatste wens is om de film te kunnen bekijken met zijn zoon", schreef een medewerker van het hospice.

Iger reageerde hierop: "Geef mij de details die ik nodig heb en dan gaan we dit zeer zeker proberen te regelen".

Star Wars: The Rise of Skywalker is vanaf 18 december te zien in Nederlandse bioscopen.