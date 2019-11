De Britse acteur John Boyega die Finn speelt in Star Wars: The Rise of Skywalker geeft toe dat hij het script van de film verloor waardoor het op veilingsite eBay terechtkwam. Dat zegt hij woensdag in Good Morning America.

Onlangs vertelde Regisseur J.J. Abrams aan hetzelfde programma dat Disney bijna met een catastrofe te kampen had toen het script van de film op eBay verscheen. Het script kon op tijd door Disney teruggehaald worden.

Woensdag onthulde Boyega dat hij de acteur was die het script verloor. Hij stond op het punt te gaan verhuizen en had al zijn spullen al ingepakt. Het script dacht hij op een veilige plek onder zijn bed te hebben gelegd zodat hij het de volgende dag bij verhuizing gemakkelijk kon pakken en meenemen. Die avond kwamen er wat vrienden langs, er werd wat gefeest en vervolgens vergat Boyega dat hij het script onder zijn bed had gelegd en vertrok de volgende dag naar zijn nieuwe onderkomen.

Een paar weken later vond een schoonmaker het script en plaatste het op eBay voor 65 Britse pond (omgerekend zo'n 76 euro). "Die persoon had dus blijkbaar geen idee van de waarde ervan", grapt Boyega. Een medewerker van Disney kwam de veilig per toeval op het spoor en stak er een stokje voor.

Weinig producties worden beter beschermd dan Star Wars vertelt Abrams bij Good Morning America. De plannen worden angstvallig geheimgehouden en scripts worden op speciaal papier gedrukt zodat ze niet gekopieerd kunnen worden. Miljoenen worden besteed om te voorkomen dat de verhaallijnen lekken. Dat is deze keer dus op het nippertje ook niet gebeurd.

Star Wars: The Rise of Skywalker is vanaf 18 december te zien in de bioscoop.