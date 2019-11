Claire Foy is momenteel enkele nieuwe scènes aan het opnemen voor het vierde seizoen van de serie The Crown. Foy was tijdens de eerste twee seizoenen te zien als koningin Elizabeth en keert voor flashbackscènes terug in de volgende reeks, meldt The Sun.

De Britse krant publiceert foto's van Foy op de set. Het lijkt erop dat Foy een flashback opneemt van een toespraak die Elizabeth (toen nog prinses) gaf in 1947, tijdens een reis in Zuid-Afrika.

Foy werd in het derde seizoen van The Crown, dat op 17 november in première ging op Netflix, vervangen door actrice Olivia Colman. De makers kozen voor een grotendeels nieuwe cast om het ouder worden van de personages geloofwaardig af te beelden.

Het is nog niet duidelijk hoeveel nieuwe scènes Foy heeft opgenomen. Ook is nog niet bekendgemaakt wanneer de vierde reeks, waar de opnames nu voor in volle gang zijn, verschijnt. De makers hebben beloofd dat het minder lang zal duren dan de wachttijd tussen seizoen twee en drie. Naar verwachting maakt actrice Emma Corrin haar opwachting als prinses Diana in de vierde reeks.