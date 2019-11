Loek Peters nam ooit een vrijscène op met zijn echtgenote Ilse Heus. Tijdens de opnames daarvan zei ze dat hij haar anders zoende dan wanneer ze elkaar privé een kus gaven, vertelt de acteur in een interview in VIVA.

"Seksscènes zijn sowieso awkward om te doen. Iemand die zegt dat het leuk is, liegt. En met je eigen vrouw is het al helemaal gek", zegt de Penoza-acteur in gesprek met Tatum Dagelet.

"Tijdens die opnames zei ze ook dat ik anders zoende dan wanneer we privé zoenen. Dat vond ik wel bijzonder, dan weet je ook meteen: dit is echt acteren, het is gewoon mijn werk."

Peters raakte door de scène met zijn vrouw opgewonden en zegt in het interview dat hij het gênant had gevonden als dat niet was gebeurd.

Peters zou 'verwijfde homo' willen spelen

De 45-jarige Peters is deze week te zien in de bioscoopfilm Penoza: The Final Chapter. De film is het slotstuk van de langlopende en populaire televisieserie.

Nu hij dus ook afscheid heeft genomen van het personage Berry, vindt Peters het tijd om een rol te spelen die zo ver mogelijk van hem af ligt. "Een verwijfde homo of zo, complexe rollen vind ik interessant. Of een travestiet: met mijn lijf is dat al grappig."