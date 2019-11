Elizabeth Banks gaat een nieuwe versie maken van The Invisible Woman, een horrorfilm uit 1940. De actrice en regisseur zal volgens The Hollywood Reporter ook de hoofdrol gaan spelen in de productie.

Het verhaal draait om een model dat als eerste een machine die mensen onzichtbaar kan maken mag gaan testen. Ze gebruikt haar nieuwe krachten om wraak te nemen op haar baas, maar raakt onverhoopt ook betrokken bij een misdaad.

Volgens bronnen wordt de film een mix tussen Thelma & Louise en American Psycho. Erin Cressida Wilson, die ook het script van de boekverfilming The Girl on the Train schreef, zal het script van The Invisible Woman voor haar rekening nemen.

Banks, bekend van films als The Hunger Games, maakte in 2015 haar regiedebuut met Pitch Perfect 2. Momenteel draait haar remake van Charlie's Angels in de Amerikaanse bioscopen. Die film gaat begin 2020 in Nederland in première.