De opnames van De son vivant, de film waarin Catherine Deneuve een van de hoofdrollen speelt, zijn tijdelijk stilgelegd. De Franse actrice is in het ziekenhuis opgenomen nadat ze een lichte beroerte kreeg.

Volgens Le Parisien werden de opnames maandagavond stilgelegd en is het de bedoeling dat deze begin 2020 weer worden hervat.

Aanvankelijk gingen de opnames door nadat de 76-jarige Deneuve op 5 november in het ziekenhuis belandde en werden er scènes opgenomen waarin zij niet voorkwam.

De actrice werd op de set van De son vivant, dat draait om een moeder (Deneuve) wier zoon wordt gediagnosticeerd met kanker, getroffen door de beroerte. Inmiddels is zij herstellende.

De opnames startten op 11 oktober 2019 en het was de bedoeling dat deze tot half december zouden duren.

Actrice ontpopte zich tot icoon van filmwereld

Deneuve brak in de jaren zestig door en ontpopte zich tot een icoon van de Franse en internationale filmwereld. Zo verscheen ze in 1965 in de film Repulsion van Roman Polanski.

De actrice speelde enkele van haar bekendste rollen in de films Le Dernier Métro (1980), Indochine (1992), Dancer in the Dark (2000) en 8 femmes (2001). Onlangs verscheen nog de film Fête de famille waarin de actrice een hoofdrol vertolkt.