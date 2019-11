De Nederlandse documentaires Dance or Die (NTR) en Bellingcat - Truth In A Post-Truth World (VPRO) hebben maandagavond (lokale tijd) in New York een International Emmy Award in de wacht gesleept.

De Emmy is een van de belangrijkste televisieprijzen ter wereld. De NTR-productie Dance or Die van Nieuwsuur-verslaggever Roozbeh Kaboly won de prijs in de categorie Arts Programming (kunstdocumentaire). De documentaire vertelt het verhaal van een jonge danser in Syrië.

Bellingcat - Truth In A Post-Truth World won een International Emmy in de categorie Documentary (documentaire). De VPRO-documentaire versloeg producties uit Brazilië, het Verenigd Koninkrijk en Qatar. Het programma van de VPRO werd gemaakt door regisseur Hans Pool. Hij onderzocht of er in het tijdperk van nepnieuws nog waarheid bestaat.

Ook Belgische komiek Philippe Geubels genomineerd

Ook de Belgische komiek Philippe Geubels was genomineerd voor een International Emmy Award. Zijn programma Taboe (PANENKA/VRT), dat in Nederland wordt uitgezonden op RTL 4, maakte kans in de categorie Non-Scripted Entertainment. In die categorie ging uiteindelijk The Real Full Monty: Ladies' Night uit het Verenigd Koninkrijk er met de prijs vandoor.

In totaal waren in elf categorieën 44 programma's uit 21 landen genomineerd. Het was de 47e keer dat de International Emmy Awards werden uitgereikt. De prijzen gaan naar televisieproducties die buiten de Verenigde Staten gemaakt zijn.