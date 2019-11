Tom Felton, vooral bekend als Draco Malfidus uit de Harry Potter-films, krijgt een rol in Slag om de Schelde. Producent Levitate Film bevestigt dit aan NU.nl na berichtgeving in andere Nederlandse media.

Slag om de Schelde wordt mede geproduceerd door Netflix en de productie is hiermee de eerste Nederlandse Netflix-film. De film draait om de militaire operatie Slag om de Schelde en zal in november 2020 te zien zijn, 75 jaar na de bevrijding van Nederland.

Het verhaal speelt zich af in 1944 en gaat over de militaire operatie in het noorden van België en het zuidwesten van Nederland. Het was de grootste operatie op Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De regie is in handen van Matthijs van Heijningen. De film, die een budget heeft van 15,5 miljoen dollar (14 miljoen euro), zal niet alleen te zien zijn via Netflix, maar ook in de Nederlandse bioscopen draaien.

Gijs Blom, bekend van onder meer Jongens en Pijnstillers, zal de rol van de Nederlandse man spelen en Jamie Flatters (ook te zien in het vervolg op Avatar) kruipt in de huid van de Britse piloot. De Nederlandse actrice Susan Radder speelt ook een hoofdrol.