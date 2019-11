Elke week verschijnen er nieuwe films en series op Netflix. Met deze week onder meer de terugkeer van The Crown, een nieuw seizoen van Avatar: The Last Airbender en een zoete Netflix Original-kerstfilm.

Series

The Crown (seizoen 3)

Oscar-winnaar Olivia Colman (The Favourite) neemt in dit seizoen het stokje van Claire Foy over als koningin Elizabeth. Terwijl het Verenigd Koninkrijk steeds dieper in de economische problemen raakt, begint de vorstin steeds meer te twijfelen aan haar rol als staatshoofd.

Lees hier negen opvallende weetjes over de duurste Netflix-serie tot nu toe

Dolly Parton's Heartstrings (seizoen 1)

De geliefde Dolly Parton krijgt haar eigen serie op Netflix. Helaas is het geen realitysoap, maar een serie die gebaseerd is op de songteksten van de nog altijd razend populaire countryzangeres. Iedere aflevering vertelt het gedramatiseerde verhaal achter haar grootste hits.

Avatar: The Last Airbender (seizoen 3)

In het derde (en laatste) seizoen van deze oogstrelende animatieserie komt het tot de ultieme confrontatie tussen Aang en de tirannieke Ozai. Alleen als de held in zijn missie slaagt, zal de mensheid weer in vrede leven. Niemand minder dan Mark Hamill (Star Wars) spreekt de stem van Fire Lord Ozai in.

Mortel (seizoen 1)

In deze Franse horrorserie gebruikt een wraakzuchtige scholier voodoo om de moordenaars van zijn broer te straffen. Maar hij komt er al snel achter dat het middel misschien wel erger is dan de kwaal.

Bekijk ook onze lijst met de negen beste horrorseries op Netflix

Z Nation (seizoen 5)

Jaren nadat een zombievirus de beschaving ten val heeft gebracht, probeert een aantal overlevenden de draad weer op te pakken. Onder hen is ex-gevangene Alvin Murphy, die weleens de sleutel zou kunnen zijn tot het vinden van een kuur tegen het virus. Het vijfde seizoen van deze zombieserie zou ook meteen het laatste zijn.

Films

The Knight Before Christmas

Dit najaar pakt Netflix uit met een flinke hoeveelheid kerstfilms, waaronder The Knight Before Christmas. In deze mierzoete romcom droomt een vrijgezelle dertiger van haar ridder op het witte paard. Tot haar grote verbazing komt die wens vrij letterlijk uit wanneer een ridder uit de middeleeuwen haar pad kruist.

Hell Fest

In deze slasher verandert een halloweenuitje naar een rondreizend spookhuis al snel in een regelrechte nachtmerrie. In de attractie loopt namelijk een sadistische seriemoordenaar rond die het voorzien heeft op de bezoekers.

Meer griezelig goede Netflix-titels vind je in ons overzicht van de tien beste horrorfilms op Netflix

Documentaires

Bikram: Yogi, Guru, Predator

Bikram Choudhury veroverde de wereld met zijn 'hot yoga'. Maar deze charismatische yogaleraar had ook een duistere kant. Zo zou hij veel van zijn vrouwelijke leerlingen seksueel misbruikt hebben. In deze documentaire vertelt een aantal slachtoffers hun aangrijpende verhaal.

Who Killed Little Gregory? (seizoen 1)

Een afgelegen Frans dorpje wordt in de jaren tachtig opgeschrikt door de gruwelijke moord op de vierjarige Gregory. De ouders van de peuter werden al jaren telefonisch bedreigd door de vermoedelijke dader. Maar een duister familiegeheim maakt de zoektocht naar de moordenaar er niet gemakkelijker op...

Deze films en series verschijnen in november ook op Netflix