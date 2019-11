Monic Hendrickx heeft in haar jarenlange carrière één keer een rol geweigerd. Het ging om een film over de Franse filosoof George Bataille, waarin ze vanaf een bar iemand in zijn gezicht moest plassen.

"Er zou ook een shot van onderaf worden gemaakt", vertelt de 52-jarige Hendrickx aan het AD. "De scène was in de film best functioneel, maar met mijn vagina kan ik niet acteren. Dat is voor mij de grens. Verder komt het weinig voor dat ik iets afwijs."

Hendrickx, die vier Gouden Kalveren op haar naam heeft staan, is vanaf volgende week te zien in de film Penoza: The Final Chapter.

Bang om afscheid te nemen van haar personage Carmen is ze niet. "Het grote publiek kent mij als Carmen, maar dat zal vast slijten. Ik heb in de jaren van Penoza bovendien al veel andere rollen gespeeld. Ik ben er wel gerust op dat ik geen Swiebertje word."