Graham King, de producent van de film Bohemian Rhapsody, zou de rechten hebben verkregen om een film te maken over het ingewikkelde leven van Michael Jackson. Deadline meldt dat King van Jacksons familie, die zijn nalatenschap beheert, toegang tot alle muziek van de popster heeft gekregen.

De popster overleed in 2009 op vijftigjarige leeftijd. Hij geldt als een van de meest succesvolle artiesten van de twintigste eeuw, maar er was een schaduwzijde. In zijn volwassen jaren werd hij beschuldigd van seksueel misbruik. In 2019 kwam daar een documentaire over: Leaving Neverland.

Scenarioschrijver John Logan zou het script van de film schrijven. Hij schreef onder andere de scripts voor Gladiator (2000), The Aviator (2004) en Hugo (2011). Deze films leverden hem een Oscar-nominatie op.

Vanaf volgend jaar gaat er ook een musical over Michael Jackson in première op Broadway: MJ The Musical . De Amerikaanse acteur Ephraim Sykes speelt de hoofdrol.

Wanneer de opnames van de film van start gaan en wanneer de film te zien is, is nog niet bekend.