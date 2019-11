Henry Cavill deed auditie voor de rol van James Bond in de James Bond-film Casino Royale, maar kreeg te horen dat hij ongeschikt was voor de rol omdat hij mollig was.

In een interview met Men's Health vertelt de acteur dat hij een test moest doen voor de rol. Cavill moest uit een badkamer lopen met slechts een handdoek om zijn middel. "Ik herinner mij dat de regisseur, Martin Campbell, zei: je bent een beetje mollig, Henry", blikt hij terug.

Cavill nam de opmerking serieus. "Ik ben blij dat de regisseur het heeft gezegd. Ik reageer goed op de waarheid, want het zorgt ervoor dat ik beter word." De rol ging uiteindelijk naar de acteur Daniel Craig. De 36-jarige Cavill heeft zich voor zijn rol in de film Immortals (2011) zes maanden aan een streng dieet gehouden om af te slanken. "Emotioneel was het zeer belastend. Als je dan het gebrek aan voedsel toevoegt en de druk die daarbij komt, dan is het zwaar."

Henry Cavill speelde Superman in Man of Steel (2013), Batman v. Superman (2016) en in de superheldenfilm Justice League.