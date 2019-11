Ben Affleck gaat de film King Leopold's Ghost regisseren. De acteur en regisseur is al enkele jaren bezig met het filmproject over de misdaden tijdens het regime van de Belgische koning Leopold II in het negentiende-eeuwse Congo, meldt Deadline donderdag.

De film vertelt het verhaal van de Congolezen die weerstand boden tegen de wreedheden van de Belgische vorst. Een zwarte Amerikaanse missionaris, een Engelse journalist en een Ierse spion brachten met foto's diens misdaden aan het licht en begonnen de eerste mensenrechtenbeweging.

Het op feiten gebaseerde project zou eerst een miniserie worden. De makers kiezen nu voor het maken van een film.

Affleck voelt zich persoonlijk betrokken bij de Afrikaanse regio waartoe Congo behoort. De filmmaker is oprichter van Eastern Congo Initiative, een organisatie die het bespoedigen van de economische en sociale situatie in Oost-Congo tot doel heeft.