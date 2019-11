Robert Pattinson, die binnenkort is te zien in The Lighthouse en ook Batman gaat spelen, wilde dankzij zijn rol in Harry Potter meer gaan doen in de acteerwereld. Door de prettige ervaring op de filmset raakte Pattinson ervan overtuigd dat hij er zijn beroep van moest maken.

Pattinson maakte in 2005 zijn debuut op het witte doek in Harry Potter and the Globet of Fire, het vierde deel van de Harry Potter-reeks. Hij speelde hierin het personage Cedric, een van de tovenaarsleerlingen tegen wie Potter het moest opnemen in een toernooi.

"Er hing een hele goede sfeer", vertelt de 33-jarige Pattinson in een interview dat is gepubliceerd op de website van de Golden Globes. "Zelfs vergeleken met de films die ik in de jaren daarna heb gemaakt, werden de jongere acteurs er goed beschermd en begeleid."

De acteur, die later definitief doorbrak met zijn hoofdrol in de Twilight-filmreeks, vertelt dat er ook genoeg aandacht werd besteed aan het geven van lessen aan de veelal jonge acteurs. "Ik heb op de filmset meegemaakt dat kinderen op de filmset wel een privéleraar hadden, maar uiteindelijk weinig les kregen. Maar de Harry Potter-set leek meer een school waar ook werd gewerkt."

De filmopnames zullen Pattinson altijd bijblijven. "Het is nog een goede film ook. Ik zou zonder Harry Potter nooit een professionele acteercarrière zijn begonnen."