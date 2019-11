Volgens Todd Phillips, over wie woensdag het gerucht ging dat hij in gesprek zou zijn over de regie van een nieuwe Joker-film, is er nog niets zeker over een eventueel vervolg. In een interview weerlegt de regisseur het verhaal.

The Hollywood Reporter meldde woensdag dat de regisseur kort na het uitkomen van Joker al een verhaalidee had neergelegd bij productiemaatschappij Warner Bros. en ook gevraagd zou zijn om de film te regisseren.

Niets van waar, stelt Phillips nu in gesprek met IndieWire. "Ik kan in alle eerlijkheid zeggen dat er nooit een afspraak heeft plaatsgevonden." De filmmaker benadrukt dat het niet zijn stijl is om maar zoveel mogelijk films achter elkaar uit te brengen.

"Ik werk al zo'n vijftien jaar bij Warner en ben meestal met twee projecten tegelijk bezig, niet met veertig zoals sommigen. Ik ben geen type dat een kantoor binnenwandelt en zegt: 'Ik wil veertig dingen maken.' Daar heb ik de energie simpelweg niet voor."

De regisseur zegt dat dit niet betekent dat er nooit een vervolg komt. "Als een film 1 miljard dollar opbrengt, wordt er altijd gepraat over een tweede deel. Joaquin (hoofdrolspeler Joaquin Phoenix, red.) en ik hebben het al sinds de tweede week van de filmopnames over een vervolg. Maar daar is het bij gebleven. Er is nog niets getekend tot dusver."

Phillips verduidelijkt wel dat het verhaalidee dat hij met de filmmaatschappij deelde eigenlijk voor een serie bedoeld was. "Dat hebben ze snel afgewezen en dat snap ik wel. Wie ben ik om een serie te pitchen aan een filmstudio? Maar ze wilden er wel iets mee doen."

Joker bracht al meer dan 1 miljard dollar op

Joker, een film over de achtergrond van het vijandige personage uit het Batman-universum, bracht wereldwijd al meer dan 1 miljard dollar (bijna 904 miljoen euro). Deze prestatie is opvallend, gezien de grimmige toon en de bijbehorende strenge keuring van de film in veel landen.

In de VS kreeg Joker een R-keuring, wat betekent dat bezoekers onder de zeventien niet zonder begeleiding van een volwassene naar de film mogen. Veel filmstudio's zijn bij grote titels huiverig voor deze keuring.

De dramafilm werd alom geprezen en het is de verwachting dat Phoenix met zijn rol een grote kans maakt op een Oscar.