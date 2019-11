Apple annuleert de AFI-premiere van de film The Banker een dag voordat deze zal plaatsvinden. Volgens een vertegenwoordig van Apple ontstonden er vorige week enkele 'zorgen' rondom de film. Dat meldt The Hollywood Reporter.

Volgens het statement van Apple hebben zij en de filmmakers tijd nodig om deze zaken nader te onderzoeken. Het zou gaan om bezorgdheid over de echte onderwerpen waarop het drama is gebaseerd. Waarover het precies gaat is niet duidelijk.

In The Banker speelt Samuel L. Jackson een zwarte man, die in de jaren vijftig en zestig een klein financieel imperium opbouwde door een witte man als gezicht van het bedrijf te gebruiken, gespeeld door Anthony Mackie.

The Banker is een belangrijke film voor Apple die hiermee zijn eerste originele film zal uitgeven en waarover wordt gesproken een kandidaat te zijn voor een Oscar-nominatie. The Banker zal uitkomen op de nieuwe streamingdienst van Apple als een van de meest prominente originele content van de dienst.

In plaats van The Banker zal AFI Fest de Netflix-film Marriage Story spelen om het festival te sluiten. Met rollen voor Scarlett Johansson, Adam Driver, Merritt Wever en Laura Dern.